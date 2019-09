Stazione, due guasti sulle linee: ritardi fino a due ore e cancellazioni

La causa dei ritardi e delle cancellazioni dei treni regionali e a lunga percorrenza in arrivo e in partenza da Bologna sarebbero due guasti, uno al passaggio a livello di Casalecchio e l'altro sul nodo di Roma.

Aggiornamento ore 18.45: "Dalle 16.50, dopo il parziale ripristino del sistema di alimentazione elettrica dei treni, è in graduale ripresa il traffico ferroviario nel Nodo di Roma". Lo scrive Trenitalia in una nota. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata dalle 14.00 per un guasto agli impianti tecnici a Roma Prenestina. Interessati principalmente i treni in viaggio fra Roma Termini e Roma Tiburtina e i treni AV da e per Napoli. Durante l’anormalità i convogli in viaggio hanno registrato ritardi medi di 60 minuti e subito variazioni di percorso.

Da quanto riferiscono alcuni lettori, in stazione sarebbe il caos totale. Si registrano diverse cancellazioni e ritardi fino a due ore.

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, "l'intoppo" sarebbe sul Nodo di Roma con ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni, già nella capitale, mentre per i regionali "A causa del danneggiamento del passaggio a livello di Casalecchio Garibaldi i treni sulla linea Porrettana saranno mediamente in ritardo di 30 40 minuti. verificate bene i ritardi sui tabelloni in quanto la App ufficiale di Trenitalia, come al solito , in caso di emergenza rilascia informazioni sbagliate come ad esempio il treno 6337 delle 17:34 che la app dice essere in orario invece è fermo da oltre mezz'ora" si legge in una nota.