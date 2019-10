"Treno della Barca": un fondo per la riqualificazione - VIDEO

Gli spazi al centro dell’accordo sono 12 e sono la totalità delle unità immobiliari pubbliche vuote al Treno della Barca. Acer concede questi 12 spazi al Comune in comodato per sette anni, un periodo che permette l’esecuzione dei lavori necessari a riqualificare gli spazi e poi l’assegnazione in gestione quinquennale. L’obiettivo è valorizzare l’area attraverso la riqualificazione di queste unità disponibili, nelle quali sarà favorito l’insediamento di attività di socializzazione, cultura e lavoro.