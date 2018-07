Treno merci deraglia, disagi e soppressioni sulla Bologna-Budrio

Porta conseguenze il deragliamento di un treno merci stamane all'alba alla stazione di Portomaggiore. In mattinata, disagi per la circolazione ferroviaria sulla linea Fer Bologna-Portomaggiore. A comunicarlo è Tper, in una nota.

Nello specifico, è stato interamente soppresso il treno 90267 delle 6.16 da Portomaggiore a Bologna ed i treni 90300, 90301 e 90302 della tratta Budrio-Bologna. Il treno 90303 è stato limitato alla tratta Roveri-Bologna Centrale.

L’inagibilità temporanea della stazione di Portomaggiore comporta l’effettuazione regolare dei treni tra Bologna e Consandolo ed un servizio di spola di bus tra Consandolo e Portomaggiore.