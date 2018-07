Odissea sul treno: parte da Bologna, fermo per ore a causa di un guasto

Molti disagi e tanta pazienza per i circa 200 passeggeri del treno Intercity 609 da Bologna diretto a Lecce, che intorno alle 15:30 di ieri si è guastato sul binario tra Faenza e Forlì, riuscendo a ripartire solo alle 19.

Partito da Bologna con già un ritardo di circa 45 minuti, il convoglio aveva accusato problemi al locomotore già in stazione, problemi rivelatisi poi fatali in aperta campagna. Per sbloccare la situzione si è resop necessario l'invio di un'altra motrice e il rimorchio fino a Rimini, dove le Ferrovie hanno provveduto a fornire generi di conforto. A tutti i passeggeri Trenitalia ha comunicato la disponibilità al rimborso integrale del biglietto.