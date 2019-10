Senza biglietto sul regionale, occupa i binari: ritardo di 30 minuti

Attimi di tensione ieri sera alla stazione ferroviaria di Pioppe di Salvaro, comune di Grizzana Morandi, dove per mezz'ora un uomo ha occupato i binari davanti un treno regionale della linea Bologna-Porretta. Il soggetto, un operaio di 28 anni che era inizialmente a bordo del convoglio, avrebbe messo in atto il gesto alla fine di un lungo screzio con il capotreno, diverbio sembra nato dal fatto che il 28enne, cittadino nigeriano, non avesse un biglietto regolare.

Alla fine lo stesso capotreno ha chiamato i carabinieri di Marzabotto, che dopo aver invitato il giovane a uscire dalla massicciata ferroviaria, lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio. Il convoglio, nel frattempo, ha accumulato circa mezz'ora di ritardo.