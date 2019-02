Dalla Germania a Bologna con un chilo di eroina pura nello stomaco: arrestato corriere

La Guardia di Finanza di Trento ha arrestato un "corriere-ovulatore" che nello stomaco nascondeva 76 ovuli termosaldati contenenti eroina purissima, per un peso totale di circa un chilo. I militari della Guardia di Finanza lo hanno intercettato alla stazione di Trento: il 26enne, cittadino nigeriano residente ad Avellino, era sceso dall'Eurocity partito da Monaco e diretto a Bologna per il breve tempo di una sigaretta. Tanto è bastato al cane antidroga Aipol, per fiutare la sostanza nascosta nel suo stomaco.

Il ragazzo è risalito a bordo del treno. I finanzieri di Trento hanno allertato la Polizia Ferroviaria di Verona, dove il corriere è stato fatto scendere ed accompagnato in ospedale. Le radiografie hanno confermato i sospetti e, dopo le cure del caso, il ragazzo è stato trasferito al carcere della città veneta.