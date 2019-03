Emilia-Romagna: per Tripadvisor tra le 10 mete più apprezzate d'Italia

TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato oggi i vincitori del premio Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019, che riconosce i luoghi più popolari tra i recensori di TripAdvisor a livello mondiale. Con 3 posizioni a testa nella classifica del Bel Paese, Emilia Romagna e Campania occupano da sole più della metà della Top 10 nazionale.

Medaglia d’oro per la Capitale (unica meta italiana premiata nelle classifiche internazionali) seguita da Firenze (2°) e Venezia (3°). Conferma la sesta posizione Milano, che rimane stabile rispetto allo scorso anno.

Vacanze 2018, classifica europea Lonely planet incorona l'Emilia-Romagna

La metodologia tiene conto della quantità e della qualità delle recensioni per individuare le destinazioni che hanno costantemente regalato ai viaggiatori le migliori esperienze complessive: “Tra conferme e new entry il premio Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019 riconosce le destinazioni che hanno reso speciali i viaggi degli utenti di TripAdvisor” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Sappiamo che queste destinazioni rappresentano mete ambite per numerosi viaggiatori a livello mondiale, per questo suggeriamo di vistarle nei periodi di bassa stagione evitando così di imbattersi in folle di turisti e risparmiando sul costo del soggiorno. Le tariffe medie degli hotel a Roma nel mese di marzo, per esempio, sono inferiori del 19% rispetto a giugno”.