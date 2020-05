Trovata morta la donna scomparsa: caduta in un dirupo a Brento

Ritrovato il corpo e lo zaino della signora di 75 anni, Silvana Deotto, scomparsa da una settimana circa. I vigili del fuoco l'hanno trovato senza vita in località Brento, in un dirupo scosceso fitto di vegetazione, sul sentiero Cai 913 nel comune di Monzuno. I caschi rossi sono impegnati nel recupero della donna, residente a Bologna ma originaria di Udine, e stanno cercando di tagliare parte della vegetazione per permettere l'intervento dei colleghi dell'elicottero che, se possibile, la recupereranno con l'ausilio di un elisoccorritore.

Le ricerche erano partite ieri, lungo gli argini del fiume Savena, e oggi erano proseguite n località Brento, a circa 10 km, in seguito ad una segnalazione dei carabinieri forestali che hanno individuato il corpo di una persona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco sono presenti sul campo con la squadra terrestre insieme ai nuclei cinofili che hanno lavorato senza sosta, il servizio TAS (topografia applicata al soccorso), il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) e l'elicottero dei vigili del fuoco- reparto volo di Bologna. Presenti sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e i carabinieri forestali che hanno individuato il corpo della donna nel dirupo.