'Ha una gomma a terra': donna derubata da finto poliziotto

"Ha una gomma a terra", ma era solo uno stratagemma per rubarle la borsa e mettere in atto la truffa. Ieri una donna di 76 anni che stava transitando in zona San Ruffillo è stata affiancata da un altro veicolo guidato da un uomo che l'ha distratta segnalandole il problema allo pneumatico.

Un modo per mettere a segno la prima parte del raggiro, ossia arraffare il portafoglio dalla borsa che, una volta a casa, ha ricevuto la telefonata di un sedicente poliziotto: 'Sappiamo che è stata derubata, se ci dà il pin del bancomat, lo blocchiamo immediatamente". Purtroppo l'anziana, che non si era accorta del furto, si è fidata ed è stata derubata di 250 euro.

Furti, truffe e rapine agli anziani: in arrivo un call center dedicato

„Il Comune di Bologna ha da poco allargato il progetto di supporto agli anziani , offrendo un servizio telefonico alle vittime di raggiri, furti e rapine“.