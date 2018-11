Truffa a segno in zona Murri: rubano ad anziana denaro e gioielli per 10mila euro

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno avviato le indagini per risalire agli autori di una truffa perpetrata ieri mattina ai danni di una 72enne residente in zona Murri a Bologna.

La vittima, vedova e pensionata, ha raccontato agli inquirenti di aver accolto in casa una coppia di estranei che si erano spacciati per amici stretti della figlia. Una volta entrati nel salone, i due malviventi, con un espediente, sono riusciti a impossessarsi di monili e denaro contante per un importo complessivo di circa 10mila euro.

I carabinieri ricordano ai cittadini, soprattutto a quelli più anziani, di chiamare sempre le forze di polizia ogni volta che si presentano situazioni analoghe e di non fidarsi mai a concedere confidenza a sconosciuti.