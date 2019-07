Truffa a Santa Viola: si spaccia per la figlia e un 'amico' ritira l'oro

Prima di dare seguito a richieste di denaro telefoniche, è opportuno fare le verifiche o rivolgersi alle Forze dell'Ordine. Ancora una volta la Questura di Bologna mette in guardia le persone sole e gli anziani, dopo l'ennesima truffa messa a segno giovedì in zona Santa Viola.

"Mamma, ho bisogno di impegnare il tuo oro per un investimento". Questo il tenore della telefonata di una donna che si è spacciata per figlia di una pensionata di 81 anni. Dopo pochi minuti, come da copione, ha citofonato un uomo che si è a sua volta spacciato per amico della figlia, al quale l'anziana ha consegnato tutto quello che aveva.

Il Comune di Bologna ha da poco allargato il progetto di supporto agli anziani, offrendo un servizio telefonico alle vittime di raggiri, furti e rapine.

'Ha una gomma a terra': donna derubata da finto poliziotto

„ Parla la dirigente delle volanti: 'Non fornite mai dati sensibili'|VIDEO

"Gli anziani che hanno subito truffe e raggiri sono soggetti particolarmente vulnerabili, esposti ai rischi che riguardano chiunque sia stato vittima di eventi spiacevoli e anche violenti, ma intensificati da una rete sociale ridotta e una maggiore debolezza generale. L'effetto più dannoso è quel senso di colpa e di umiliazione che provano, vergognandosi per non essere stati abbastanza prudenti e pensando di non essere più in grado di badare a se stessi".

E' la dottoressa Francesca Bonarelli, specializzata in psicologia della crisi e referente proprio per questi servizi presso sia per l'associazione "Rivivere "che per la "Clinica della Crisi" di Bologna, a spiegare cosa accade e come è possibile uscire dai momenti difficili che seguono una frode, un plagio, un imbroglio.

“



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.bolognatoday.it/cronaca/truffa-anziana-furto-portafoglio-san-ruffillo.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/BolognaToday/163655073691021