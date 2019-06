Truffe anziani: "parenti" chiedono soldi e gioielli, ma le nonnine non ci cascano

Il "bombardamento" di informazioni sulle truffe potrebbe aver sortito l'effetto sperato. Ieri due donne anziane non sono cascate nel tranello e si sono rivolte alla Polizia.

Entrambi residenti nel quartiere Navile, rispettivamente in via Selva Pescarola e in via Erbosa, un'anziana, ha ricevuto una telefonata da una "nipote" che la pregava di prestarle ben 14mila euro. La seconda è stata contattata dalla "figlia" che, con un pretesto, le ha chiesto di mettere insieme oro e denaro. Le donne hanno riattaccato e hanno immediatamente chiamato il 113.

E' andata malissimo invece ad aprile a una 75enne che in via Zacconi era stata avvicinata da due sedicenti tecnici e che ci ha rimesso tra i 25mila e i 30mila euro.