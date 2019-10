Tentano truffe a raffica, anziani nel mirino a Molinella

Diverse telefonate sospette, tutte verso abitazioni di una stessa strada e tutte a breve distanza l'una dall'altra. Tentate truffe a raffica ieri a Molinella, dove i carabinieri sono stati chiamati in più occasioni da parte di residenti che hanno denunciato tentativi di richieste di denaro.

La tecnica descritta dalle potenziali vittime è stata quella del finto avvocato: carpendo la fiducia di chi sta all'altro capo della cornetta, il truffatore chiede denaro poiché -sostiene- un parente sarebbe in arresto dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale. Nella fattispecie la richiesta di denaro per scagionare il caro nei guai, sarebbe stata raccolta da personale in divisa.

Le truffe però non sono andate a segno: memori di episodi analoghi avvenuti nel territorio, le potenziali vittime non si sono lasciate convincere e hanno chiamato il 112, ma almeno in un caso i truffatori avrebbero potuto riuscire. Una signora anziana infatti, dopo aver ricevuto la telefonata del truffatore, ha cercato di contattare il figlio per avere ragguagli, ma quest'ultimo per caso non ha risposto, facendo scattare il sospetto.