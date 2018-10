'Mi manda l'amministratore': coppia anziani raggirata, gioielli spariti

Ennesima truffa agli anziani andata a segno in via Magnani, dove un uomo è entrato a casa di una coppia e, con una scusa, ha fatto prima radunare i gioieli e gli ori e poi si è dileguato.

E' il signore, bolognese classe 1934, a chiamare la Polizia, insospettito da cosa era successo ma con il malvivente già fuggito. In base alla ricostruzione fatta dagli agenti, un uomo corpulento sui 30 anni si sarebbe fatto vivo al citofono dicendo di essere stato mandato dall'amministratore di condominio per effettuare una disinfestazione.

Ovviamente, come succede in questi casi, il giovane ha fatto radunare alla coppia due orologi, un bracciale e dei ciondoli in oro sotto al cuscino della camera da letto, adducendo la solita scusa che altrimenti si sarebbero danneggiati con il trattamento. Quando l'84enne però ha intuito cosa stesse succedendo, il ragazzo si era già dileguato.