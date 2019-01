Truffe ad anziani, finto bancario si fa consegnare 10 mila euro

Doppia truffa ieri in due zone diverse della città. La Polizia di Stato, dagli uffici della Questura, raccomanda ai parenti degli anziani di spiegare ai loro cari che non devono far entrare in casa gli sconosciuti anche se si presentano come avvocati, impiegati del comune o agenti.

Una donna di 95 anni è stata raggirata e truffata da un sedicente impiegato comunale che ha bussato alla sua porta (in via Egnazia) intorno alle 11 di ieri mattina dicendo che era lì per riscuotere la Tari. Per carpire la fiducia dell'anziana ha anche mostrato delle banconote: "Questi sono i soldi della sua vicina" ha detto per essere più credibile.

E così la pensionata lo fa entrare nel salotto di casa, dove avviene la richiesta di una somma pari a 198 euro. La donna va in camera a prendere una busta contenente mille euro, che scompare dopo la richiesta di un bicchiere di acqua, insieme al truffatore.

Secondo episodio in Bolognina, sempre ieri ma intorno alle 13.35 in via Matteotti. A chiamare la Polizia questa volta i figli di una donna nata a Potenza nel '31 che rincasando l'hanno trovata molto scossa: lo era pechè in mattinata aveva ricevuto una telefonata da quella che si era spacciata per la figlia che le chiedeva 10 mila euro per la banca dopo l'acquisto di una casa.

La voce non la convinceva e infatti la chiamata era durata più di un'ora: alla fine recupera la somma (quasi 10 mila euro) e scende per consegnarla al bancario Bianchi, che altro non era se non un truffatore ben vestito.