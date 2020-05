Vende auto online, va in banca e si accorge della truffa: 12mila euro scoperti

Vende un'auto usata online ma quando va in banca per riscuotere l'importo si accorge della truffa. Il malcapitato è un 53enne di Baricella che, ricevuto l'assegno di 12mila euro dagli acquirenti di una Bmw usata, è andato in banca per riscuoterlo, ma al posto dei soldi ha ricevuto la notizia che il titolo di credito era “scoperto”.

Resosi conto di essere stato truffato, l'uomo si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Baricella che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, individuandoli in cinque nomadi, quattro uomini e una donna, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, denunciati per truffa in concorso.