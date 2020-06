Fase tre anche per le truffe in casa, anziano derubato per mille euro

Si è presentato con tanto di mascherina, e si è spacciato per poliziotto. Anziano raggirato e derubato ieri in zona Savena: intorno alle 12 un uomo, descritto come ben vestito e di circa 40 anni, ha avvicinato in strada vicino casa un anziano signore, classe 1932, qualificandosi come agente e mostrando un tesserino.

Con la scusa di accertamenti, poiché "nel palazzo si sono verificati dei furti" l'uomo è riuscito a farsi accompagnare in casa dal signore. Entrando insieme in casa, l'anziano si accorgeva che mancavano mille euro e un orologio di valore, probabilmente presi dallo stesso uomo che era riuscito ad entrare in casa poco prima o nello stesso frangente, in modo fulmineo, senza che l'87enne se ne accorgesse.

Secondo quanto ricostruito, il finto poliziotto ha chiesto quindi con insistenza se l'uomo avesse altri soldi o oggetti di valore e al diniego della vittima si è allontanato frettolosamente, dicendo che sarebbe tornato per riconsegnare i beni asportati dal ladro che era stato arrestato. Cosa ovviamente mai avvenuta.

Un fenomeno, quello delle truffe a domicilio, che dopo essere scomparso è ritornato dopo gli allentamenti post lockdown. Un unico caso invece si era registrato a pandemia acuta in corso, con una anziana raggirata, con la scusa di sanificare il denaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia rinnova i consigli: non fare entrare sconosciuti e presunti tecnici, non mostrare contenuto delle cassaforti, non consegnare mai denaro e monili, poiché nessuno è tenuto a ritirarli a domicilio e nessuno è autorizzato a sanificare soldi o altri oggetti. Nel caso di minimo dubbio, chiamare subito le forze dell'ordine, componendo i numeri 112 e 113.