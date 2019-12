Condannato a 5 anni in Romania, imprenditore arrestato in un hotel del centro

I carabinieri della Stazione Navile ieri pomeriggio hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un imprenditore rumeno, 51enne, condannato a scontare una pena di cinque anni per un’evasione fiscale perpetrata nel suo Paese.

Lo straniero, che è residente in Puglia, si trovava in città per affari, ed è stato individuato in un hotel del centro, dove è stato tratto in arresto.