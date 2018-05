Contratti lavoro finti: così gabbavano Inps e Questura | VIDEO

L'indagine è partita da un'attività informativa e ha portato ad un soggetto che, svolgendo l'attività di "consulente sindacale" per sbrigare le pratiche attinenti rapporti con l'Inps e il Fisco, aveva - in alcuni casi con l'appoggio di suoi clienti - comunicato fraudolentemente - attraverso canali informatici, l'avvenuta instaurazione di numerosi rapporti di lavoro subordinato, in realtà mai avvenuti.

In pratica si fingevano assunzioni per l'ottenimento o il rinnovo di permessi di soggiorno in modo da regolarizzare la presenza sul territorio italiano di cittadini extracomunitari