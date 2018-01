Incassavano le pensioni dei parenti defunti, in alcuni casi anche da anni, continuando a riscuotere gli assegni Inps, sui quali si erano fatti precedentemente delegare. Per questo, le Fiamme Gialle di Bologna in collaborazione con l'Inps nazionale e provinciale hanno denunciato alla Procura 12 persone, per un totale di importi sottratti di oltre 272 mila euro