Polizza auto falsa: 19enne bolognese vittima di una truffa

Le ha venduto una polizza assicurativa falsa via mail spacciandosi per un broker assicurativo. Così un 53enne di Napoli è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Galliera. Vittima dell'accaduto, una bolognese di 19 anni che ieri, fermata dai militari per un normale controllo stradale, ha scoperto che il documento era falso.

La ragazza, come raccontato ai carabinieri, per la polizza aveva pagato 413 euro e dopo accordi con l'assicuratore, aveva ricevuto il documento apparentemente in regola.

Ricostruendo l’accaduto, i militari sono risaliti agli autori della truffa e hanno denunciato tre uomini: il 53enne, pluripregiudicato, per truffa e altri due complici, un 33enne napoletano e un 48enne inglese, per favoreggiamento.