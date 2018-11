Ozzano, l'allarme del Comune: "Non stiamo chiedendo soldi per il pulmino, è una truffa"

A pochi giorni dalla truffa che vedeva finti operatori della Pubblica Assistenza di Monterenzio chiedere denaro attraverso il "porta a porta" o chiamando sul telefono fisso dei residenti, oggi c'è un nuovo allarme.

A lanciarlo è il Comune di Ozzano: "La raccolta fondi a nome del Comune per aggiustare un pulmino è una truffa - si legge in una nota - In questi giorni diversi ozzanesi hanno ricevuto delle chiamate per la sistemazione di un veicolo usato per trasportare i disabili" , ma nessuna raccolta è stata avviata, e soprattutto l'ente pubblico non chiede soldi.

«Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto delle telefonate con richieste di denaro - commenta il sindaco Luca Lelli - è una truffa, il Comune non c'entra nulla». L'invito è sempre lo stesso: segnalare alle autorità competenti numeri o persone che invocano richieste di denaro, soprattutto a nome di enti pubblici o di fantomatiche associazioni.