Truffa sui biglietti di Vasco: sgominato cyber sodalizio criminale

Nella truffa erano finiti circa 1400 fan di Vasco Rossi, ma la Polizia Postale di Bologna è riuscita a smantellare la banda di cyber criminali che aveva clonato il sito di una nota agenzia di vendita di ticket online. Sei gli indagati al momento, accusati di associazione a delinquere, sostituzione di persona, turbativa della libertà dell'industria e del commercio, contraffazione del marchio, indebito utilizzo di carte di credito e truffa continuata.

Per gli investigatori, calcolando il numero delle vittime, l'importo dei biglietti e le somme spostate tra i truffatori, i proventi i per la sola frode dei falsi accessi ai concerti del 'Non stop live 2018' erano superiori ai 500mila euro. L'attività investigativa, coordinata dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Bologna Luca Alfredo Davide Venturi, ha consentito di rilevare come i siti internet, le sim telefoniche e i conti correnti utilizzati per ricevere i pagamenti delle false prenotazioni per i concerti, fossero intestati a dei prestanome: cioè un sessantunenne di Albignasego, nel padovano, e un quarantatreenne moldavo residente a Fontaniva, sempre ne padovano, titolare di una società milanese di carpenteria. L'iscrizione nel registro delle imprese risultava indispensabile ai truffatori per poter ottenere la convenzione con i circuiti di pagamento con carte di credito.

La truffa

Dalle indagini è emerso che tutte le vittime erano state indotte in errore dal nome dei siti: hanno creduto infatti, di trovarsi sul sito ufficiale gestito dalla Best Union Company S.p.A., società bolognese titolare del sito internet vivaticket.it, quando hanno effettuato il pagamento (come indicato dal sito) del ticket.

L'amara scoperta solo il giorno del concerto: i fan infattti, avendo ricevuto comunque il "qrcode" da presentare in biglietteria, hanno saputo che varchi non c'era nessuna biglietteria, e che il loro codice non era valido.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allo scopo di evitare ad altri di cadere nella medesima truffa, con un provvedimento di sequestro preventivo richiesto urgentemente dalla Procura della Repubblica di Bologna sono stati oscurati gli otto siti clone.