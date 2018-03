Truffa della 'cauzione': arrestati cugini legati ai clan

I telefonisti-terminalisti cercano le "prede" e gli emissari vanno a riscuotere. E' il sistema portato alla luce dai Carabinieri di Bologna, che hanno arrestato all'alba di questa mattina due cugini di 25 anni, A.M. e M.M., nelle loro abitazioni di Napoli.

L'operazione nasce da una costola dell'indagine "Avvoltoio" che a settembre del 2016 aveva smantellato un'intera banda di truffatori.

IL MODUS OPERANDI. La batteria di telefonisti-terminalisti da Napoli, tramite la pagine bianche, si concentrano su un quartiere o una via di Bologna, individuando le vittime, tutte anziane, che vengono "agganciate" con l'ormai collaudata richiesta di denaro per il rilascio di un parente coinvolto in un grave incidente stradale: "Andavano a colpo sicuro - ha detto ai cronisti il luogotenente Salvatore D'Elia - perché la telefonia fissa è utilizzata oggi quasi soltanto dagli anziani".

Una sirena in sottofondo, una telefonata con domande a trabocchetto per carpire la fiducia dell'anziano da parte del sedicente "avvocato Molinari", poi interviene il "maresciallo Primo": una messinscena per trattenere i malcapitati all'apparecchio, evitando così che possano contattare i familiari, mentre l'emissario, in giacca e cravatta, suona alla porta per ritirare denaro o gioielli corrispondenti al valore della "cauzione", ossia dai 2.000 ai 2.500 euro.

Nell'area metropolitana di Bologna si contano 14 colpi andati a segno tra gennaio e ottobre 2017 (una quindicina denunciati dall'inizio del 2018), le vittime vanno dai 74 sino ai 94 anni.

I due arrestati, incensurati, fungevano da emissari-riscossori: alloggiavano negli alberghi cittadini e si spostavano con auto prese a noleggio. (GUARDA IL VIDEO)

LEGATI AI CLAN. Non si tratta di bande che agiscono autonomamente, ma legate a organizzazioni camorristiche alle quali versano fino al 60% del bottino. Nel caso specifico, il denaro entrava nelle casse del clan Marsicano-Esposito di Casoria che a sua volta versava la tangente, “pesone” o “carosiello”, per poter operare in tranquillità, ai Contini di Napoli.

Come da richiesta del pm Marco Forte, accolta dal Gip, dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla truffa (art. 416 codice penale): "Un reato odioso che normalmente non viene punito in maniera esemplare - ha commentato Diego Polio, comandante del Nucleo Investigativo di Bologna - ma che, grazie all'attività di prevenzione del Prefetto e quella di repressione della Procura, ha portato a una diminuzione drastica delle truffe a danno di soggetti deboli, rispetto agli anni d'oro (2014-2016 - ndr)".