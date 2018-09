Allarme truffe agli anziani, la Questura: 'Diffidate da chi bussa e chiede soldi'

In queste ultime settimane "si è registrata una recrudescenza del fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni di persone anziane".

Lo segnala la Questura di Bologna, che per questo motivo ha diffuso un vademecum per aiutare le potenziali vittime a riconoscere i truffatori e ad evitare di essere raggirate. Nella maggior parte dei casi, spiegano dalla Polizia, gli autori delle truffe vengono descritti come "persone distinte o in uniforme, impiegati di banca, Poste, Enel o altri Enti o ditte, oppure professionisti come avvocati o medici".

Di solito i truffatori si fanno consegnare denaro o gioielli spacciandosi "per avvocati e chiedendo la somma in cambio dell'immediata liberazione di un familiare con problemi di giustizia, inviando poi a casa un uomo in divisa per ritirare i soldi; per amici di figli o parenti prossimo che chiedono un aiuto economico, o addirittura fingendosi nipote o parente della vittima; per postini o addetti al controllo di utenze che chiedono di saldare fatture o bollette o dicono di dover installare apparecchi obbligatori per legge".

Non è poi raro che venga usata "la scusa di dover controllare se il denaro o i monili siano falsi", o che "si presenti un falso medico per 'controllare lo stato di salute' della vittima". Da qui l'invito a "diffidare di chi bussa alla porta", ricordando che "nessun Ente manda personale a casa per il pagamento di bollette o rimborsi". Il consiglio, in questi casi, è di "rivolgersi a un familiare o a un vicino, oppure telefonare all'Ente, alla ditta o al 113 per accertare l'identità dell'addetto". Infine, la Polizia suggerisce di "fare attenzione a chi fa offerte di varia natura, anche se in modo gentile", di "non accettare passaggi da sconosciuti" e di "contattare il 113 se il soggetto insiste nel volere prestare aiuto o nel chiedere qualcosa". (Ama/ Dire)