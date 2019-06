Divani e cucine acquistati online e mai consegnati: due denunce per truffa

Continuano le truffe online ai danni di ignari cittadini, convinti di poter acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi. Il 25enne veneto C.V. è stato denunciato per truffa per aver messo in vendita un divano per 990 euro su un sito web: vittima un cittadino di Minerbio che non è mai arrivato, così si è rivolto ai Carabinieri che lo hanno rintracciato e denunciato.

Un residente ad Altedo aveva acquistato un'intera cucina, versando 100 euro di acconto tramite una ricarica postepay. Ovviamente l'annuncio era fasullo e il denaro è scomparso. Anche in questo caso i Carabinieri sono riusciti a rintracciare un cittadino romeno, autore del raggiro, e a denunciarlo.