Castel D'Aiano, giovane truffato sul web: denunciati due 70enni

I Carabinieri di Bologna hanno denunciato due uomini di 70 e 69 anni di origini campane. I due hanno agito in concorso ai danni di un 26enne di Castel d’Aiano. Il giovane è stato truffato durante la trattativa per l’acquisto di una consolle per videogiochi che i due avevano messo in vendita sul web.

Nonostante il pagamento di 200 euro, il pacco non è arrivato a destinazione e il giovane ha sporto denuncia ai Carabinieri del luogo che hanno avviato le indagini.

Gli altri due soggetti denunciati per truffa, un 51enne di Locri e un 45enne napoletano hanno agito separatamente e in contesti diversi, ma con le stesse modalità, nei confronti di altre due vittime della truffa online, un 36enne di Budrio che si è rivolto ai Carabinieri del posto e un 38enne di Bologna che ha sporto denuncia ai militari della Stazione Carabinieri di Grizzana Morandi. quattro italiani per truffa. Tra questi,