Trasporti: Nasce "TT", la società che gestirà il servizio ferroviario regionale in Emilia-Romagna

Trenitalia e Tper gestiranno insieme il servizio ferroviario regionale in Emilia-Romagna a partire dall'1 gennaio 2020 per i prossimi 15 anni.

Prende forma quindi la nuova società dopo la 'gara del ferro' bandita dalla Regione. Giovedì scorso, 5 dicembre, si è riunita l'assemblea di Sfp Emilia-Romagna scarl, la società partecipata da Trenitalia (70%) e Tper (30%) aggiudicataria del contratto di servizio, che si chiamerà 'Trenitalia Tper scarl' (TT) e nella quale confluiranno i rami d'azienda delle due società.

L'assemblea ha nominato anche il nuovo Cda, che resterà in carica fino all'approvazione del consuntivo di bilancio 2021. Ne fanno parte: Ettore Camilli, responsabile programmazione e controllo regionale di Trenitalia; Daniela Chiappini, direttore logistica industriale di Trenitalia; Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper; Paolo Paolillo, direttore trasporto ferroviario di Tper; Alessandro Tullio, direttore regionale Emilia-Romagna di Trenitalia. Come presidente della nuova società è stato nominato Paolillo, mentre Tullio sarà l'ad. Il collegio sindacale è composto invece da Sergio Graziosi (presidente), Antonia Di Bella e Pier Giorgio Cempella. La nuova società TT potrà contare anche sui circa 1.500 dipendenti passati dai soci alla nuova società e sul "rinnovo pressochè completo della flotta, co n86 nuovi treni (47 Pop e 39 Rock), più 26 treni Stadler già consegnati negli ultimi anni. (dire)