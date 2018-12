Caso di tubercolosi in una scuola di San Pietro in Casale

Un caso di tubercolosi tra gli alunni della Scuola media di San Pietro in Casale, è stato segnalato ieri al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna. La persona colpita è attualmente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Sant’Orsola. Ha iniziato la terapia alla quale risponde in modo positivo, ed è in buone condizioni. Così fa sapere l'Ausl, aggiungendo che "oggi, mercoledì 19 dicembre, gli operatori della Pediatria Territoriale dell’Azienda Usl di Bologna e dell’Igiene Pubblica hanno eseguito i test Mantoux (il più utilizzato per lo screening tubercolare) proposto a puro scopo precauzionale, come indicato dalle linee guida del Ministero della Sanità, ai contatti della classe. In tutto 25 scolari, oltre agli operatori scolastici".

Tubercolosi e test Mantoux

La tubercolosi - spiegano dall’Azienda Usl di Bologna - "è una malattia per la quale esistono efficaci protocolli di profilassi e cura. Chi risulta positivo al test Mantoux non è necessariamente ammalato. La positività al test indica soltanto che la persona è entrata in contatto con il bacillo responsabile della malattia in un periodo della vita e che ciò ha determinato una reazione di difesa immunitaria. In caso di positività al test vengono eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici".