Tullio De Piscopo and Friends: 'tutto esaurito' in via Rizzoli | VIDEO

Una vita sul palco, un'infanzia da povero, un tumore al fegato. Tullio De Piscopo, classe 1946, è un ragazzino di 72 anni.

Ieri sera è tornato a Bologna con la sua band per "La strada del jazz", facendo il tutto esaurito in via Rizzoli. Overture naturalmente dedicata a Pino Daniele, sulle note di "Quando", e poi tanto jazz e i suoi cavalli di battaglia: da "Primavera - Stop Bajon", scritta quasi per scherzo con a Pino Daniele ad "Andamento lento", la hit presentata a Sanremo nel 1988.

Con lui hanno suonato: Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Cesare Pizzetti al contrabbasso e basso elettrico, Gianluca Silvestri alla chitarra elettrica, Peppe Burrafato alle percussioni e Luigi Di Nunzio al sax contralto e soprano.