Riparte il turismo a Bologna: dal 3 giugno riapre la Torre degli Asinelli

A tre mesi dalla chiusura al pubblico, mercoledì 3 giugno la Torre degli Asinelli ritorna visitabile. Insieme alla Torre riaprono anche l’ufficio informativo Bologna Welcome di piazza Maggiore e lo spazio eXtraBo, inaugurato in piazza Nettuno lo scorso dicembre e interamente dedicato al verde di Bologna e dintorni.

Torre degli Asinelli

La Torre simbolo di Bologna è pronta ad accogliere i turisti tutti i giorni (primo ingresso alle ore 10, ultimo alle ore 18) con accessi contingentati e obbligo di mascherina per tutti, eccetto i bambini sotto i sei anni. L’ingresso può avvenire solo su prenotazione e il biglietto si può acquistare anticipatamente sempre presso l’ufficio informazioni Bologna Welcome di Piazza Maggiore oppure più comodamente online. Da Bologna Welcome precisano che, in relazione alla necessità di tenere traccia dei visitatori per almeno 14 giorni, è preferibile utilizzare il metodo online in modo da semplificare la registrazione dei dati personali di base (nome, cognome e numero di telefono).

Quattro operatori, dotati di guanti, termometro laser e mascherina, avranno cura di monitorare la salita e la discesa dei visitatori nelle diverse fasi, mantenendo distanza di sicurezza dai visitatori. Verrà creato un punto di attesa alla salita, ai piedi della statua di San Petronio, in piazza di Porta Ravegnana, con coda per l’accesso che si potrà estendere fino alla porta della Torre, in modo da garantire la distanza di un metro tra un visitatore in attesa e l’altro.

All'ingresso verrà rilevata la temperatura corporea dei visitatori, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C e sarà loro richiesto di igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser con soluzione idroalcolica presente sia a piano terra che in cima alla torre. Gli ambienti della Torre, così come i corrimano, verranno comunque sanificati regolarmente per garantire la totale sicurezza dei visitatori.

Si salirà in gruppi da nove persone, con partenza ai minuti 00’ e 15’ di ogni ora (esempio: nove persone alle 10:00 e altre nove alle 10:15). Il numero è stato calcolato da tecnici addetti alla sicurezza in base alle metrature, alla logistica degli spazi e ai tempi di percorrenza della visita. Il primo gruppo avrà accesso diretto alla terrazza panoramica in cima alla Torre, mentre il secondo gruppo dovrà attendere la discesa del primo gruppo, distribuendosi in maniera distanziata tra i due pianerottoli immediatamente sottostanti la terrazza, alternando in questo modo gli accessi alla sommità e garantendo il mantenimento delle distanze di sicurezza per tutta la durata della visita.

All’interno sono presenti pannelli informativi sulla sicurezza e segnaletica ad indicare le corrette modalità di svolgimento della visita. All’uscita, i visitatori verranno indirizzati verso Strada Maggiore con un percorso diverso rispetto a quello di entrata, in modo da evitare assembramenti.

Ufficio informazioni Bologna Welcome

L’ufficio turistico riaprirà con orario 10-19 (dal lunedì al sabato) e dalle 11 alle 17 la domenica, dotato di vetrofania all’ingresso, con istruzioni dettagliate sulle modalità di accesso. Lo spazio è sufficientemente grande da permettere l’entrata a 15 persone in contemporanea, ma in caso di necessità verrà realizzata una serpentina sotto al portico di Palazzo del Podestà in modo da contingentare gli ingressi.

Obbligo di mascherina e rilevazione della temperatura anche per questo spazio, che sarà dotato di dispenser con gel igienizzante all’ingresso e sarà sempre monitorato dal personale Bologna Welcome. Un operatore gestirà i flussi e distribuirà le mappe turistiche, mentre due operatori lavoreranno dietro al banco informazioni.

Chi desiderasse visionare merchandising o gadget da acquistare, verrà accompagnato dal personale che fornirà guanti per maneggiare gli oggetti in sicurezza. L’uscita del pubblico avverrà dalla porta retrostante l’ufficio, con affaccio sotto al Voltone del Podestà.

Spazio eXtraBo

Ritorna ancora più bello anche lo spazio dedicato alle aree verdi ed al turismo slow. Il punto, inaugurato a dicembre 2019, torna con un’immagine rinnovata tanto nelle aree esterne come negli assetti interni, pronto a far conoscere a visitatori e bolognesi i Parchi e le altre meraviglie naturalistiche del territorio metropolitano. Con l’obiettivo di accompagnare una stagione estiva che ci si attende esplosiva per l’Appennino.

Gli orari di eXtraBo seguono quelli del punto informativo in Piazza Maggiore (dal lunedì al sabato 10.00 – 19.00, la domenica 11.00 – 17.00) e anche in questo caso gli accessi saranno contingentati. Sarà comunque possibile comunicare con l’ufficio attraverso il Bologna Welcome Contact Center. Oltre a igienizzazione e pulizia degli ambienti, al contingentamento degli ingressi e a un ripensamento delle attività e modalità di fruizione degli spazi, il punto è stato anche riorganizzato perché locali e turisti trovino più facilmente tutte le informazioni necessarie per i loro itinerari nel verde dei dintorni di Bologna, dalla pianura alle colline, dall’Appennino fino all’area imolese.

All’interno, un set di monitor panoramici illustrerà eventi, offerte turistiche e i filmati più suggestivi relativi al territorio, mentre gli esperti delle diverse aree accompagneranno i visitatori alla scoperta dei luoghi e dei prodotti turistici green. Ripensato per il post-Covid anche lo spazio eventi, che si fa spazio di produzione per podcast e trasmissioni dedicate al verde.

L’ingresso rimarrà da piazza Nettuno, mentre l’uscita verrà spostata su via Rizzoli in modo da non incrociare i flussi di visitatori.

Con l’avvento della fase 2 ripartono anche alcune delle esperienze turistiche più amate dai visitatori, tra cui ad esempio il trenino San Luca Express, con partenza da Piazza Maggiore e il CityBo Express, con partenza dai Giardini Margherita.

E ci sono grandi novità anche online. A partire dal fine settimana del 6/7 giugno sarà infatti disponibile il nuovo sito web ufficiale di Bologna Welcome e della Destinazione turistica, ripensato per la fruizione mobile- first e arricchito di informazioni e dotazioni foto- video, sia per la parte di capoluogo che per l’Appennino, la Pianura e l’area Imolese.