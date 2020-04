Turismo in Emilia-Romagna: si scaldano i motori, scatta la promozione delle bellezze regionali

Il turismo dell’Emilia-Romagna scalda i motori in vista della ripartenza. E lo fa con più campagne di promozione delle bellezze turistiche regionali, che partiranno in giugno sulle tv nazionali e sul web e potranno contare su testimonial d’eccezione di questa terra. Il piano di promozione, realizzato grazie a un consistente investimento della Regione assieme ad Apt Servizi e Destinazioni Turistiche regionali, sarà presentato in video conferenza stampa martedì 28 aprile alle ore 12.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad illustrarlo ai giornalisti dalla sede di viale Aldo Moro saranno l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, e il presidente di Apt Servizi, Davide Cassani. Collegati in videoconferenza i presidenti delle tre Destinazioni Turistiche regionali: Andrea Gnassi (Romagna), Matteo Lepore (Città metropolitana di Bologna) e Natalia Maramotti (Emilia occidentale). Durante la diretta rivolta alla stampa ci saranno anche i testimonial delle campagne.