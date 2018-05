Turismo 'lento' e cultura, un portale web guiderà i visitatori

Un nuovo portale, che permette di visualizzare oltre 6mila beni culturali, con relative informazioni e fotografie, ma anche di geolocalizzarsi e sapere quali di questi si trovano nelle vicinanze e quali sentieri o cammini permettono di raggiungerli.

Si chiama 'Tourer' e verrà presentato mercoledì 30 maggio nell'ambito del festival It.a.cà: il progetto web è stato sviluppato dal Segretariato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna, in collaborazione con gli altri Istituti del Ministero, l’Atlante digitale dei Cammini d’Italia, la Regione Emilia-Romagna, l’Azienda di Promozione Turistica (APT), il CAI, Wikipedia, il Touring, il Censimento delle Chiese promosso dalla CEI e i Poli bibliotecari bolognese e parmense.

Questo nuovo strumento web si propone di guidare i turisti in regione per orientarli meglio sugli itinerari e i luoghi da visitare in tutte le province della regione. Si tratta dell'evoluzione del WebGIS, portale nato dopo il sisma del 2012 per la mappatura dei beni mobili e immobili colpiti dal terremoto. I viaggiatori potranno contribuire con recensioni, consigliando beni e caricando foto.