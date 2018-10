Turismo, dito puntato sulla tassa di soggiorno: 'Come viene redistribuita?'

Utilizzando i proventi della tassa di soggiorno, l'assessore Matteo Lepore "ha elargito fondi solo ad alcune realtà cittadine, lasciando le categorie coinvolte e gravate dall'imposta di soggiorno ignare".

Lo dichiara la capogruppo della Lega nord al Consiglio comunale di Bologna, Francesca Scarano, intervenendo oggi in aula. "Numerosi albergatori della città che mi hanno confermato di non essere assolutamente a conoscenza di come venga effettivamente utilizzata, anno per anno, l'imposta di soggiorno", afferma Scarano, chiamando in causa il doppio ruolo di Celso De Scrilli, presidente di Federalberghi e di Bologna Welcome: "Posso capire che per gli albergatori sia utile avere un proprio rappresentante all'interno di Bologna Welcome, ma che lo stesso sia a puntare il dito contro il Comune per denunciare di non essere a conoscenza degli investimenti effettuati, mi suona strano".

Per Scarano, comunque, manca una "puntuale rendicontazione" dell'utilizzo dell'imposta e, prendendo ad esempio i finanziamenti relativi al 2014, secondo la leghista non si coglie "la reale utilità e le reali motivazioni di alcune scelte", così come "non mi è chiaro chi abbia deciso come ripartire" le risorse. "Vi dico la mia: sono tutte scelte effettuate dall'assessore Lepore- dichiara Scarano- che ha elargito fondi solo ad alcune realtà cittadine, lasciando le categorie coinvolte e gravate dall'imposta di soggiorno ignare".

Visto che per il 2019 si prevedono ben otto milioni, Scarano ha presentato un odg per chiedere che venga fornita "una puntuale rendicontazione sull'utilizzo dell'imposta di soggiorno relativa agli anni passati, che siano decisi e condivisi tutti gli impegni di spesa con le categorie e con il Consiglio". Per Scarano va anche aperto un punto Bologna Welcome in stazione. (Pam/ Dire)