Turista schiaffeggiata e scippata: la rapina in pieno centro

Una donna francese di 43 anni ha subito una rapina in pieno centro, la scorsa notte intorno alle tre. Confusa, dopo essere stata schiaffeggiata derubata della borsa contenente denaro, documenti ed effetti personali, in una via che non ha saputo riferire: appena arrivata in città infatti stava prendendo confidenza con i luoghi.

E' entrata a chiedere aiuto nel primo bar che ha trovato aperto, in via Marsala, ed è qui che è stata ascoltata e soccorsa. All'arrivo della Polizia ha dichiarato che nella borsa aveva 300 euro, il cellulare e degli oggetti personali, ma ha rifiutato le cure mediche perchè oltre al grande spavento stava bene.