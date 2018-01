Turismo: trend in crescita nel 2017, boom di stranieri in città

Sono più che incoraggianti i dati 2017 sul turismo: confermati i trend di crescita con un aumento leggermente più marcato nell'area metropolitana rispetto a Bologna città.

Il numero dei visitatori forniti dalla Regione sul periodo gennaio-ottobre 2017 registra, rispetto allo stesso periodo del 2016, un +13% di arrivi e un +20% di pernottamenti per l’area metropolitana mentre per il solo capoluogo la crescita è dell'11% per gli arrivi e del 18% per i pernottamenti.

STRANIERI. Crescono a doppia cifra: primi in classifica i visitatori provenienti dal Regno Unito, in crescita del 18,3% rispetto al 2016. A seguire nella classifica i turisti dalla Germania (+19,1%), dalla Spagna (+3,2%) dagli Stati Uniti (+9,5%) e dalla Francia (+9,9%). Ottimi numeri anche per i turisti provenienti dall’Australia, che se nel 2016 erano cresciuti del 15% nel 2017 aumentano del 22,9% nei pernottamenti. Bene anche i visitatori dall’Asia e dal Medio Oriente che vedono complessivamente un aumento di oltre il 20% di arrivi. L’aumento dei pernottamenti su Bologna si riflette anche sul territorio della Città metropolitana, che rispecchia perfettamente la classifica dei paesi di provenienza di Bologna città.