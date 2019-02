Il 5 febbraio Turrita d'Argento a Giancarlo Tesini: politico e dirigente sportivo

Martedì 5 febbraio alle 12 nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il Sindaco Virginio Merola conferirà la Turrita d’Argento a Giancarlo Tesini, politico e dirigente sportivo.

Durante la cerimonia l'assessore allo Sport Matteo Lepore leggerà la motivazione ufficiale del conferimento.

Nato a Bologna nel 1929, è stato deputato dal 1972 al 1992, due volte Ministro nel 1981-1982 e nel 1992-1993, è stato presidente della Fortitudo Pallacanestro Bologna e della Lega Basket. Per questa sua intensa attività politica e sportiva Giancarlo Tesini ha fornito un importante contribuito affinché Bologna diventasse “Basket City” e, per questo motivo, in segno di stima e riconoscenza, il Sindaco ha deciso di conferirgli la Turrita d’Argento.