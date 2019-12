Natale, il tutorial per i segnaposto/chiudipacco "verdi" della flower designer Olivia Brusca

Natale è alle porte e se c'è chi pensa al menù da portare a tavola fra tortellini e lasagne, c'è anche chi si preoccupa dell'allestimento della tavola, dei pacchetti da mettere sotto l'albero e dell'atmosfera da dare alla casa, possibilmente con soluzioni verdi e naturali. La flower-designer Olivia Brusca, creativa ed esperta, ha scelto una decorazione semplice ma d'effetto da condividere attraverso un tutorial.

Il nome Olivia Brusca è in realtà l'alias artistico di Jessica Di Giacomo, bolognese 32enne che durante l'Università si è ritrovata a collaborare con un'agenzia di organizzazione eventi scoprendosi appassionata di decorazioni floreali, strada che ha poi percorso fino alla specializzazione da flower design conseguita ad Amsterdam: "Eh, sì, in molti Paesi al contrario dell'Italia questa professione è certificata da un iter di formazione. Oggi, dopo anni in giro fra Torino e Modena, ho aperto il mio laboratorio a Bologna e oltre che lavorare ad allestimenti florali per le diverse occasioni che lo richiedono organizzo anche dei corsi sia per professionisti che per privati".

Una curiosità sul tuo nome d'arte...perchè Olivia Brusca? "E' un nomignolo che arriva dalla mia infanzia...mi chiamavano Olivia per il personaggio di Popoye, mentre a causa di alcune frequenti risposte un po' acide si è aggiunto anche l'aggettivo brusca...".

Ecco il tutorial per il segnaposto/chiudipacco:

Ecco tutto ciò che serve, facile da reperire e tutto materiale a basso costo: del verde natalizio che si può raccogliere in natura o acquistare in piccole quntità dal fiorista; una pigna; della frutta essicata (arance e mele si possono fare in una notte); del filo di ferro sottile e del filo di rame anche colorato; un asparagus seccato e colorato, delle bacche e un nastro. Naturalmente un paio di forbici.

Pronti, via! Si parte con qualche rametto di verde: lo si sceglie per bene a seconda della grandezza e dal tipo di segnaposto che si vuole realizzare.

Infilzare la frutta essiccata con il filo di rame e fermarlo poi con una specie di "cappietto".

Comporre la propria creazione sovrapponendo i vari decori a piacere.

Unire tutti i "pezzi" stringendoli con il filo e sistemarli.

La messa in tavola: ecco il segnaposto (da personalizzare con il nome o altri dettagli)

Gallery