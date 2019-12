Ubriaco alla guida e molesto sul bus, scattano le denunce

Doppia denuncia questa notte per due persone, trovate in due episodi distinti in stato di ebbrezza a bordo di due mezzi. Nel primo caso, avvenuto intorno alle 6:30 del mattino si è trattato di un cittadino nigeriano di 36 anni a essere deferito.

Incalzato da due accertaori Tper sul bus 25, l'uomo dapprima ha rifiutato di dare i documenti, poi ha iniziato a essere molesto con i controllori, tanto che questi hanno poi chiamato la polizia. Il bus in questione è rimasto nel frattempo fermo dove era in piazza dei Martiri, ragione per la quale il 35enne, in visibile stato di alterazione alcoolica, è stato deferito anche per interruzione di pubblico servizio.

Qualche ora prima invece è stato denunciato un cittadino italiano di 53 anni, con alcuni precedenti, perché trovato ubriaco a guidare uno scooter, peraltro rubato. Il suo tasso alcolemico è risultato tre volte oltre il limite, e l'uomo non aveva neanche la patente, già revocata in precedenza. Per questo il soggetto è stato denunciato per ricettazione, guida in stato di ebbrezza e senza patente.