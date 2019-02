Ubriachi al volante nonostante il maltempo: due nei guai

Nonostante le avverse condizioni meteo, con neve e strade ghiacciate, due automobilisti si sono messi al volante ubriachi.

Un 53enne romano e un 44enne di Cesena sono stati denunciati, il primo, dai Carabinieri della Stazione di Altedo e il secondo da quelli della Stazione Bologna Bertalia. In particolare, il 53enne, controllato in via Nazionale ad Altedo, è risultato positivo all’alcol test con un valore quattro volte superiore al limite consentito.

Ieri infatti le Centrali Operative dei Carabinieri sono state allertate da diversi automobilisti coinvolti in incidenti stradali.