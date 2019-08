Ubriachi in strada e alla guida, raffica di denunce

Notte movimentata quella appena passata, dove sono scattate diverse denunce legate all'abuso di alcool. Questa notte in via Piella un cittadino italiano di 32 anni è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere e sanzionato per ubriachezza molesta. E' stato lo stesso denunciato a chiamare la polizia asserendo di essere infastidito da diversi soggetti. La volante sul posto però non trova riscontri alla sua versione, e anzi attenziona invece lo stesso richiedente, molesto con i poliziotti, trovandolo in possesso di die coltellini e un paio di forbici, apparentemente senza motivo.

Circa tre quarti d'ora dopo, in piazza San Francesco, altri due soggetti sono stati denunciati, questa volta dai carabinieri. Entrambi erano stati segnalati perché uno dei due aveva con un paio di pugni infranto il lunotto posteriore di un 'auto. Lo stesso ragazzo era poi saltato sulla moto del compare ed entrambi erano andati via. La pattuglia li ha fermati sempre in zona Pratello. Per il primo, cittadino albanese di 33 anni, è scattata una denuncia per danneggiamento, mentre per il secondo si è proceduto all'alcool test. Trovato ubriaco alla guida, gli è stato sequestrato il motorino con una denuncia per guida in stato di ebbrezza.