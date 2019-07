Fugge in auto per evitare alcool test: multato dopo inseguimento

non si è fermato dopo l'Alt, ha sfiorato un agente e ha cercato di fuggire in auto. Momenti di paura ieri sera all'imbocco della autostrada A13 all'Arcoveggio, dove la polizia stradale ha fermato dopo un breve inseguimento un uomo in evidente stato di ubriachezza.

Il soggetto, classe 1970, con la sua Fiat Panda era diretto di rientro verso il comune di Malalbergo. Una volta passato il casello però, al 49enne, cittadino italiano, è stato intimato l'alt da una pattuglia della sottosezione di Altedo, ferma per controlli. L'uomo ha quindi violentemente schivato l'agente con la paletta per poi imboccare la direzione di Bologna e cercare di allontanarsi dalla rete autostradale.

L'inseguimento è finito al casello di Bologna Fiera: il 49enne è stato fermato e gli è stato fatto effettuare l'alcool test: risultato, la presenza di 2,69 g/l di alcool nel sangue, oltre cinque volte il limite di legge.

Alla luce di ciò, il conducente è stato appiedato e denunciato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del codice della strada, nonché sanzionato per numerose altre violazioni come conseguenza della sua guida pericolosa e del mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi all’alt degli Agenti.

La sanzione minima per questi casi prevede la sospensione della patente di guida per almeno 12 mesi e la confisca del veicolo. Nella medesima circostanza, si è scoperto inoltre che lo stesso aveva la patente di guida scaduta dallo scorso mese di maggio e che lo stesso risultava pregiudicato e recidivo alla guida in stato di ebrezza. Nei prossimi giorni, in occasione dell’esodo estivo, i controlli della Polstrada per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti saranno ulteriormente intensificati.