Con le bottiglie di vetro sotto la questura, inveisce contro i poliziotti

Pomeriggio movimentato per un 34enne, che nella giornata di ieri ha tenuto impegnati gli agenti in varie occasioni. L'uomo, ora agli arresti in carcere, è stato protagonista di diversi episodi, dai quali na è uscito con una denuncia per danneggiamento aggravato e l'arresto per tentata rapina impropria.

Il primo fatto si è consumato in piazza VIII agosto, dove il 34enne è stato trovato molesto in un bar, in due occasioni. A essere danneggiati dalle sue escandescenze sono finiti diversi sottobicchieri da caffè, mentre il soggetto in evidente stato di alterazione alcolica, inveiva contro il gestore della tavola fredda.

Ma è stato proprio quando gli agenti stavano completando le pratiche a carico del ragazzo, in questura, in serata, che il giovane ha nuovamente attirato l'attenzione della forza pubblica. Sotto i locali di via Agresti infatti, il 34enne stazionava -sempre ubriaco- con due bottiglie di vetro, asportate poco prima con la violenza da un alimentari. Questa volta gli agenti hanno messo le manette al soggetto e lo hanno accusato di tentata rapina impropria: più tardi il giudice ha disposto il trasferimento in carcere.