Contromano e ubriaco al volante: aggredisce i vigili dopo l'alcoltest

Dapprima si è rifiutato di sottoporsi ad alcoltest durante un controllo stradale, quindi, dopo essere risultato positivo, ha aggredito gli agenti della Polizia Locale di Bari. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nel quartiere Carrassi di Bari: gli agenti hanno fermato un 38enne bolognese che guidava contromano con a bordo una passeggera.

Come riferisce il giornalista di Bari Today Nico Andrisani, l'alcol test, a cui è stato sottoposto, segnalava un valore di 1,8 g/l, ben superiore al limite di 0,5 consentito dalla legge. Dopo aver cercato di sottrarre alcuni documenti di guida inizialmente forniti per la verifica, improvvisamente il 38enne si sarebbe scagliato contro gli agenti aggredendoli. I due vigili hanno riportato lesioni guaribili in 7 e 10 giorni. L'intervento di un'altra pattuglia ha consentito di bloccare l'automobilista, immediatamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di sottoporsi ad esame alcolemico.