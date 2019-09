Ubriachi al volante di notte, partono le denunce

Due denunce ieri notte per guida in stato di ebbrezza. Alle 2 in via Sardegna un cesenate di 28 anni è stato visto andare a zig zag in auto dalla volante, che lo ha fermato. Fermato, ha rifiutato di fare l'alcool test, ed è quindi stato sanzionato con il ritiro della patente. non è stato così per l'auto, non intestata al soggetto e quindi non sequestrabile. Non è la prima volta per il 28enne che già in altre due occasioni ha visto la sua patente ritirata.

Qualche ora più tardi, intorno alle 5 del mattino, è un cittadino marocchino di 55 anni a esser fermato dagli agenti. Questa volta l'alcool test viene effettuato, scoprendo così che l'uomo aveva un tasso alcoolico di 2 g/l, quattro volte oltre il limite. Patente ritirata e auto sequestrata, oltre alla denuncia sul posto per guida in stato di ebbrezza.