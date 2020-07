Castello d'Argile: riaperto l'ufficio postale dopo l'assalto al Postamat

E' stato riaperto questa mattina l'ufficio postale a Castello d'Argile, chiuso dopo l'assalto al postamat lo scorso 13 marzo.

Presenti le autorità locali: "Quattro mesi fa, con l'esplosione del Postamat e il grave danneggiamento dell'ufficio postale, la comunità di Castello d'Argile ha raggiunto un drammatico momento durante l'emergenza sanitaria - spiega il sindaco Alessandro Erriquez - Eppure abbiamo deciso che piangerci addosso non avrebbe risolto i problemi. È partito subito il servizio di ritiro pacchi e raccomandate presso l'ufficio di Pieve di Cento. Abbiamo convissuto per due mesi con il servizio mobile e oggi festeggiamo la riapertura dell'ufficio, più accogliente, spazioso e sicuro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Ringrazio Poste Italiane per l'intensa collaborazione, le volontarie e i volontari per il servizio durante l'emergenza, Carabinieri e Polizia Locale per il presidio, l'ufficio tecnico e la squadra operai del Comune per gli interventi a supporto, Barbara Tartaglia per i preziosi consigli. Un rigranziamento particolare ai cittadini di Castello d'Argile , che hanno vissuto con compostezza e dignità questi mesi di disagio. Grazie a tutti".