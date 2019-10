Ufficio Postale di San Ruffillo a rischio chiusura: "Cittadini preoccupati, petizione in corso"

Ufficio postale di San Ruffillo in via Toscana a rischio chiusura? C'è preoccupazione fra i cittadini residenti della zona per le voci su una presunta chiusura che avrebbe trovato delle conferme non ufficiali a seguito delle quali è stata iniziata una raccolta di firme che proseguirà anche sabato mattina dalle 11.00 proprio davanti all'ufficio postale in questione: "La petizione ha già 300 firme - spiegano dal Comitato I Love San Ruffillo - e mentre i commercianti di zona stanno consegnando il modulo a chi lo richiede noi ci siamo organizzati per un banchetto direttamente davanti alla sede a rischio".

A detta dei residenti e dei loro portavoce: "Sarebbe un grosso disservizio perdere un ufficio postale punto di riferimento non solo per i tanti anziani che abitano il rione, ma per tutti noi: oltre ad avere il parcheggio e la fermata dell'autobus proprio davanti all'ingresso, è anche l'unico sportello bancomat rimasto nelle vicinanze dopo il trasferimento di due banche. E poi lo vediamo che funziona benissimo: è sempre affollato!". Siamo nell'area fra il Ponte Savena e Toniolo e le altre Poste del vicinato sono una in via delle Armi e l'altra all'interno della Coop&Coop".

Pare che sia imminente fra l'altro un incontro fra Poste Italiane e il sindaco di Bologna Virginio Merola, per il quale i residenti vorrebbero presentare la raccolta firme che si chiuderà il 12 ottobre.

.