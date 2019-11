Le Poste di San Ruffillo non chiudono: "Esito positivo della raccolta firme"

L'ufficio postale di San Ruffillo resta aperto. La mobilitazione dei cittadini, che hanno raccolto circa 1.500 firme in pochi giorni, insieme all'impegno delle istituzioni e alla disponibilità di Poste Italiane hanno portato a questo risultato. L'annuncio è stato fatto questa mattina durante una commissione dedicata dall'assessore Marco Lombardo, che ha letto ad alta voce la comunicazione arrivata da Roma. Il risultato arriva dopo un incontro avvenuto lo scorso 18 ottobre fra Poste Italiane, il sindaco di Bologna Virginio Merola e gli assessori al commercio e al lavoro Matteo Lepore e Lombardo.

Presente e soddisfatto anche Giuseppe Vitiello, in rappresentanza del comitato I love San Ruffillo: "Siamo contentissimi e non vediamo l'ora di farlo sapere a tutti. La politica si è mossa e le istituzioni ci hanno appoggiati. Rispetto però ad alcune problematiche vorremmo che questo fosse solo il punto di partenza. Il mercatino per esempio sta morendo e speriamo che si possa lavorare anche per rivalorizzare le aree commerciali".

Durante l'incontro sono emersi però altri uffici postali a rischio chiusura, che sarebbeto tre: San Mamolo, Roveri e via Larga. Al tavolo, tutti d'accordo maggioranza e opposizione nel sostenere che rappresentano molto più di un semplice servizio.