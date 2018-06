Lavoratori Uiepe in presidio: 'Un'odissea, non abbiamo spazio per i colloqui'

Fp Cgil e Cisl Fp in piazza Roosevelt per chiedere al Prefetto di mettere fine a questa 'Odissea degli spazi' che i lavoratori e le lavoratrici dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna dicono di vivere da dieci anni.

L'Uiepe è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia che si occupa di persone in esecuzione penale che svolgono le misure aternative alla detenzione e la sospensione del procedimento con messa alla prova.

'Peggioramento delle condizioni di agibilità, di sicurezza e igienico sanitarie del posto di lavoro - denunciano in una nota - il personale, funzionari di servizio sociale, psicologi e personale tecnico amministrativo, non dispone di spazi adeguati per svolgere le proprie funzioni istituzionali e professionali. Ne consegue - continuano - l'impossibilità di garantire un correttp funzionamento dell'attività con ripercussioni negative anche sulla società poiché non si svolge nei giusti termini il ruolo educativo nei confronti del condannato.