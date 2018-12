Umarells, dopo la piazzetta anche il calendario: un cantiere (da criticare) ogni mese

E così oltre a una piazza intitolata, ora hanno anche un calendario. Un 2019 tutto per gli Umarells, ogni mese un cantiere da osservare e criticare, con le immancabili braccia dietro la schiena.

"Umarells indica individui in pensione e non solo che hanno ben poco da fare tutto il giorno e giustificano la loro esistenza importunando – o facilitando… – le esistenze altrui, così, tanto per sentirsi utili, forse. Gli umarells sono ovunque, basta solamente farci caso. Li possiamo trovare vicino ad un incrocio dove c’è appena stato un incidente stradale, oppure in un autobus strapieno a litigare con chi li ha leggermente spintonati, oppure in fila in posta, in banca, all’Ufficio del Catasto. L’umarell è quello che adora guardare i lavori stradali, quello che ama le ruspe, le gru, i cingolati in generale, le auto che eseguono manovre di parcheggio difficoltose, i negozi di ferramenta, le cantine, i "garaggg"… e bisogna fare molta attenzione, perché dentro ognuno di noi alberga un po’ di animo umarell, l’importante è rendersene conto".

Così li descrive il loro patron e supporter Danilo Masotti. Il calendario è dotato anche di griglia multilingua e spazio per le annotazioni. (fonte: Imagicom)

Dettagli: Square (14 fogli) - da parete, 30,5cm x 30,5cm. stampa Imagicom

